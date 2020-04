Libri, colori e vestiti per bambini Ma per il resto tutto come prima

LE REGOLE

ANCONA Si potranno acquistare quaderni e matite colorate nelle cartolerie e per l'ultimo romanzo non bisognerà rivolgersi per forza alle vendite online, con l'apertura delle librerie. E sarà finalmente possibile comprare abiti e biancheria per bambini. Avremo anche boschi più curati, con l'inserimento delle attività legate alla silvicoltura tra quelle produttive escluse dal blocco. Ma per il resto, quasi tutto come prima, fino a domenica 3 maggio. Non si potrà uscire di casa se non per lavoro, motivi di salute o rifornirsi di generi di prima necessità. E si dovrà comunque essere in grado di provarlo, anche mediante auto-dichiarazione, per non rimediare una multa.

Ma in queste tre settimane di clausura supplementare, ha garantito Conte, il Governo lavorerà per favorire la ripartenza del motore del paese, «anche prima del 3 maggio se si verificassero le condizioni». Superata la fase acuta dell'epidemia, «stiamo lavorando a un programma che si basa su due pilastri: l'istituzione di un gruppo di esperti, con varie professionalità, guidati dal manager Vittorio Colao, e un protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavori. Dobbiamo ripensare a modelli nuovi di organizzazione, anche nei trasporti verso i luoghi di lavoro». Intanto il governo ha dovuto prolungare le misure restrittive, in scadenza lunedì, fino al 3 maggio. «Non possiamo correre il rischio di una riesplosione dei contagi», parole del premier. Per tre settimane ancora, dunque, valgono le regole del decreto #iorestoacasa.

l. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA