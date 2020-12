Li abbiamo contati. Nell'arco di 17 giorni tra il 21 e il 6 di gennaio bisognerà resettare le regole anti-Covid per cinque volte e tenere bene a mente che cosa si può fare e cosa non si può fare altrimenti si rischia di incappare nei controlli (potenziatissimi da tutte le prefetture) e nelle multe a partire da 400 euro. Insomma, pensando di fare cosa gradita, abbiamo elaborato una sorta di guida ragionata al primo Natale in assetto variabile anti-Covid. Perché di questo parliamo: siamo difronte a una griglia di regole che entrano ed escono in base alle varie esigenze di giornata. Che siano spostamenti, che siano visite o la semplice frequentazione di un bar o di un locale piuttosto che l'asporto o la consegna a domicilio bisognerà fare attenzione al giorno e al colore della giornata. Ovviamente da domani a mercoledì ci sarà la maggiore disponibilità di movimento soprattutto in termini di spostamento anche se non si potrà uscire dai confini regionali. Per un bel caffè con brioche o un primo difronte al mare, idem come sopra: c'è ancora margine di movimento sempre nel rispetto del distanziamento. Meno semplice la storia dal 24 in poi dove si entra di colpo in pieno lockdown. Spostamenti vietati tra Comuni anche se per i centri con meno di 5mila abitanti ci sarà un range di 30 chilometri utile per muoversi escludendo però la destinazione del capoluogo. Anche la questione delle visite è destinata a far discutere: ci si può muovere sempre all'interno dello stesso comune in due, massimo, mentre i minori di 14 anni non vengono contati. Insomma, una famiglia di due adulti e due figli, potrà andare a salutare dai nonni ma non potrà fare più di una tappa. Questo fino al 27 dicembre compreso. Poi dal 28 altra variazione: si torna in zona arancione, ci si può muovere ma solo all'interno del comune. Poi dal 31 tutti di nuovo sott'acqua fino al 3. Un flash arancione il 4 e il blocco Befana (cinque e sei gennaio) si torna in zona rossa. Consiglio spassionato: tenere sempre a portata di mano l'autocertificazione se ci si muove per motivi di lavoro, salute o necessità. E le scuole dal 7 gennaio? Per ora vale il decreto del 3 dicembre: le superiori tornano con lezioni in presenza al 75% e trasporti con capienza al 50%. Le prefetture sono al lavoro. Questo ed altro per evitare la terza ondata di pandemia.

