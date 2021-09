Leonardi: «Io prima dose ok» Solo Santarelli resta in silenzio

7Inizia oggi il nuovo corso del consiglio regionale nell'era Green pass. Come sancito dalla capigruppo della scorsa settimana i consiglieri potranno entrare senza mostrare il certificato verde mentre tutti gli esterni: addetti e giornalisti dovranno esibirlo. La decisione è scaturita nei giorni scorsi, scatenando non poche polemiche dal parte del centrosinistra, dopo che nella capigruppo pre-ferie il consiglio si era schierato compatto per adottare il documento che attestava l'avvenuta immunizzazione (parziale o completa), la guarigione entro i sei mesi o l'avvenuto tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore. Dopodichè su spinta del capogruppo della Lega Serfilippi si è ribaltato tutto. Interessante la casistica all'interno dei consiglieri: su 37 persone in totale (compresi i 6 assessori e i governatore), 30 hanno ricevuto la profilassi. Tre sono guariti dal Covid e restano in attesa di capire se e quando fare la dose di siero, mentre due preferiscono non dare questa informazione perché sensibile (la leghista Menghi e il civico Rossi). Dei due non pervenuti la capogruppo FdI Leonardi ha chiarito di aver ricevuto la prima dose mentre Luca Santarelli (Rinasci Marche) interpellato per messaggio non ha risposto nulla.

