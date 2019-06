Le vele al vento, salpa al Passetto la Conerissimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI APPUNTAMENTI ANCONA L'appuntamento con la vela è per questa mattina alle 10.30 davanti al Passetto. Da qui infatti partiranno le imbarcazioni scritte alla XXIII edizione della regata Conerissimo, organizzata da Assonautica. «La più classica delle regate anconetane da quattro anni si è allungata fino a Numana - si ricorda nella presentazione - in modo che nemmeno un palmo del nostro bellissimo Conero resti fuori della linea di navigazione». L'evento è promosso dalla Assonautica Ancona in collaborazione con il circolo nautico Numana...