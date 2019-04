Le spiagge in sala trucco un lifting da 50mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL MAQUILLAGEANCONA Subito 50mila euro per rifare il look alle spiagge anconetane. Lavori di ordinaria manutenzione per il ripristino della funzionalità servizi e piena fruibilità in sicurezza delle spiagge libere di Palombina, Torrette, Mezzavalle e Portonovo come si legge nella determina comunale che affida gli interventi (47.911,40 euro al lordo dell'Iva) a un'impresa di Loreto. Avviate inoltre le procedure per realizzare i nuovi bagni pubblici a Portonovo e prevedere la sistemazione della spiaggia dopo le mareggiate invernali....