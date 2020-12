LE SCELTE

ANCONA In principio era una modifica alla legge regionale che conteneva Disposizioni in materia di diritto allo studio. Un documento, in estrema sintesi, elaborato per riportare nelle mani dell'assemblea legislativa la nomina del direttivo dell'Erdis, traslata in quelle delle Università negli ultimi anni. Poi, viene data all'articolato una nuova titolazione, con l'aggiunta della modifica alla legge regionale sulle Norme per le nomine e designazione di spettanza della Regione. E così è approdata ieri in Aula, dove è passata a maggioranza in tardissima serata. Dietro la nuova titolazione c'è una riapertura della finestra per le candidature a diverse posizioni, già chiusa tra novembre e dicembre. Tra queste, la poltrona del Garante dei diritti con il termine per le candidature fissato al 18 novembre per la quale si sono presentati in 70.

La deadline

In 50 delle domande inoltrate, però, sarebbero stati riscontrati errori e, di qui, la decisione di concedere 15 giorni in più e far slittare così anche la deadline della nomina. Prevista entro il 19 gennaio data dopo la quale la scelta sarebbe passata nelle mani del Presidente del Consiglio , l'incoronazione ufficiale del nuovo Garante potrà avvenire fino al 19 febbraio. L'articolo stabilisce infatti che «nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e quarantacinque giorni dopo la prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni stesse, le nomine e le designazioni sono effettuate entro i quattro mesi successivi alla prima seduta del Consiglio».

I dialetti

E questo non riguarda solo il successore dell'uscente Andrea Nobili tra i nomi papabili, quello degli avvocati Caucci (dell'Anconetano) e Lanciotti (del Fermano) , ma anche le 21 donne che andranno a comporre la Commissione Pari Opportunità e i cinque rappresentanti dell'Amat. Tutte nomine spettanti al Consiglio regionale e in scadenza con la fine della legislatura, così come altre minori quali il comitato tecnico dei dialetti marchigiani (10 membri) e l'osservatorio regionale sulla sicurezza stradale (4 esperti). Ci sono poi i quattro componenti (tra cui presidente e vice) nel direttivo dell'Erdis: nella modifica approvata ieri, viene tolta la dicitura con la quale gli eletti sarebbero stati scelti «tra i soggetti designati dalle università marchigiane». Ora sarà una decisione totalmente appannaggio del Consiglio. Con la fine della legislatura decade poi anche il direttivo dell'Erap Marche, composto da sette membri tra i quali il governatore deve scegliere il nuovo direttore. Sempre restando all'interno del palazzo del Consiglio, rumors parlano anche di un cambio al vertice, con sostituzione dell'attuale segretario generale Maria Rosa Zampa. Una nomina che non è coinvolta nelle modifiche approvate ieri, ma che pesa sulle dinamiche di Palazzo Leopardi.

La continuità

Stimata in maniera trasversale, Zampa rappresenterebbe però la continuità con il passato, da cui il centrodestra vuole smarcarsi. Gli altri interni che avrebbero i titoli per ricoprire l'incarico sono l'ex segretaria di giunta e Consiglio Elisa Moroni, ora alla guida degli organismi di garanzia, e Antonio Russo, dirigente alle Risorse umane e finanziarie. C'è poi l'opzione esterno. Infine, le nomine in scadenza in capo alla giunta, come il rappresentante all'interno dell'Ente Parco del Conero o il revisore unico dell'Assam. Ma sono ben altre le designazioni che dovrà fare Palazzo Raffaello, fuori dalle nomine toccate dalla modifica della legge approvata ieri: in primis, il nuovo direttore dell'Ars, con l'attuale Rodolfo Pasquini in pensione da fine anno, ma anche l'amministratore della nuova Svim, titolo per il quale sta circolando il nome di Vittoriano Solazzi.

Martina Marinangeli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA