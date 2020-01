Le sanzioni

Ma i due autovelox

fruttano il 66%

delle multe totali

Costa molto, mantenere l'asse nord-sud, ma lo stradone a due carreggiate tra la Baraccola e il centro frutta anche un sacco di soldi al Comune. Basti pensare i due terzi delle multe per eccesso di velocità di tutto il capoluogo viene rilevato proprio sull'Asse, dove tantissimi automobilisti superano il limite dei 70 orari, che nei tratti più pericolosi scende a 50. L'autovelox fisso installato dopo la galleria di Brecce Bianche, in direzione Baraccola, nel 2017 ha sanzionato 3.210 automobilisti. Il suo gemello oltre il guardrail, dopo l'uscita di Tavernelle, è scattato 3.113 volte. Altri 1.271 automobilisti sono stati pizzicati dal telelaser. In tutto, quasi 7.600 contravvenzioni per eccesso di velocità solo sull'

Asse, una media di venti al giorno. Anche nel 2018, ultimi dati statistici completi a disposizione, i due autovelox sono stati una miniera d'oro per il Comune: hanno permesso di elevare 7.827 multe per eccesso di velocità, di cui 5.243 sulla carreggiata in direzione Baraccola e 2.584 su quella verso il centro. Vale a dire 652 contravvenzioni al mese, oltre 21 al giorno, pari al 66% del torale delle sanzioni elevate con sistemi elettronici (telelaser incluso) in tutto il 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA