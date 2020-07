LE REAZIONI

Parafrasando il proverbio: un mal di pancia al giorno toglie il medico di torno. E così l'assemblea regionale del Pd che cristallizza in maniera schiacciante (36-1) la candidatura al consiglio regionale del sindaco di Macerata, Romano Carancini nella lista provinciale maceratese apre il fianco ai dissapori all'ala che sosteneva Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano, pronto a spiccare il doppio salto verso palazzo Leopardi. Così, anche dopo il capolinea del lungo percorso della consultazione dei circoli e delle assemblee delle federazioni provinciali il Pd ha materia per scendere in polemica.

Il fronte sulla votazione

Il fronte questa volta lo apre la sottosegretaria al Mise, Alessia Morani: «Sono molto amareggiata per quello che è successo ieri all'assemblea regionale del Pd delle Marche. Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano, nonostante sia colui che ha ricevuto più segnalazioni nelle consultazioni dei circoli della provincia di Macerata, nonostante sia il responsabile regionale di quell'area politica che ha deciso, al momento della scissione di Italia Viva, convintamente di rimanere nel Pd e nonostante sia il candidato più forte di quel territorio provinciale è stato escluso». Morani parla di presunte irregolarità: «Non è stato consentito all'assemblea regionale di esprimersi sulla proposta del suo reinserimento in lista insieme al sindaco di Macerata, Carancini e al consigliere uscente Micucci. La presidenza dell'assemblea regionale ha impedito all'assemblea di votare la proposta, nonostante fossero comunque superiori nei numeri. Una scelta per me incomprensibile oltre che probabilmente illegittima. Qualcuno ha scelto di aprire una spaccatura nel Pd prima delle elezioni e chi lo ha fatto dovrà farsi carico di questa responsabilità».

Anche Morgoni si è agitato

Come lei protesta anche il senatore Morgoni («Non è stata una bella pagina per il Pd delle Marche»), ma il silenzio che arriva dalla maggioranza dem annuncia venti di disapprovazione su un percorso già vagliato senza patemi di sorta nel corso della riunione. L'assemblea di venerdì sera infatti ha filtrato la possibilità di mettere al voto la proposta Morani oppure se votare subito sulla relazione del segretario Gostoli. E il risultato del preliminare è stato schiacciante: 28-5 per il non voto della proposta Morani. Ancora più schiacciante l'esito del voto sulla relazione di Gostoli: 36 favorevoli, 1 astenuto e 1 contrario. Gostoli aveva sostenuto la candidatura di Carancini sulla base una serie di valutazioni (la suddivisione per zone, le quantità di preferenze espresse e altre).

La soddisfazione del segretario

Per cui il segretario regionale tira dritto: «Siamo i primi a presentare le liste delle candidate e dei candidati al Consiglio regionale. Prima di altri abbiamo messo in campo la candidatura a presidente di Regione di Maurizio Mangialardi, che ha il sostegno della maggioranza dei sindaci delle Marche - annota -. Siamo stati i primi a presentare la coalizione larga e unita aperta ai civismi Insieme Marche». Gostoli continua: «Siamo stati i primi perfino a partire con la campagna di manifesti nelle città e nei Comuni. Siamo stati i primi a metterci al lavoro per costruire il programma e saremo i primi a raccontare le proposte per le Marche», all'insegna di «solidarietà, sviluppo e buon governo. Insieme per le marchigiane e per i marchigiani, andiamo a vincere».

