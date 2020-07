LE REAZIONI

ANCONA «È doveroso sottolineare come grazie all'impegno degli investigatori e degli inquirenti ci sia stata una celere risposta dello Stato. La sentenza è avvenuta in tempi rapidi, a un anno e mezzo di distanza dai fatti di Corinaldo. Un pensiero alla vittime e ai loro familiari». Sono le parole a caldo del procuratore capo di Ancona Monica Garulli dopo la lettura delle condanne. «La Procura ha insistito prende atto della decisione del giudice e si riserva di valutare le motivazioni della sentenza quando saranno depositate». All'orizzonte, dunque, l'ipotesi di impugnare il verdetto e spostare il processo in secondo grado, soprattutto per ribadire l'esistenza dell'associazione a delinquere, unica accusa fatta cadere dal gup Paola Moscaroli. Per le parti civili la sentenza dispone intanto il risarcimento delle spese di costituzione, mentre per il riconoscimento dei danni si dovrà procedeRE in sede civile.

Il fatto storico

«L'associazione ha detto Luca Pancotti, avvocato dei familiari di Emma Fabini era una delle questioni più in bilico. Ciò non toglie che la ricostruzione del fatto storico sia stata confermata in pieno. C'è soddisfazione, anche se in questo contesto parlare di soddisfazione è difficile. Ma la sentenza rappresenta un passo importante perché ha permesso di ricostruire la materialità dei fatti, evidenziando la condotta dei ragazzi non come un fatto puramente casuale». All'udienza era presente la mamma di Emma, Angela Tempesta: «Come ha reagito alla sentenza? Era quasi in uno stato di atarassia».

«Gli anni riconosciuti afferma Federica Ferro, legale di Paolo Curi, marito di Eleonora sono significativi per l'età degli imputati. Tutto sommato siamo soddisfatti, anche se complessivamente ci attendevamo sulla base delle richieste della procura una sentenza più consistente. Dovremo ora vedere le motivazioni e comprendere come mai il giudice abbia ritenuto di non riconoscere il reato di associazione per delinquere». Parte civile era anche la Regione Marche, assistita dall'avvocato Massimiliano Belli: «Soddisfatti dell'esito del processo, rappresenta un segnale importante per le famiglie delle vittime e per tutta la collettività sconvolta dalla tragedia avvenuta». Pier Francesco Rossi, difensore di Di Puorto (con Carlo De Stavola) e Mormone: «La sentenza è un primo passo per l'accertamento della verità. I familiari delle vittime hanno bisogno di una risposta e di capire cosa è successo. I miei assistiti si sono sempre dichiarati innocenti, prendendo le distanze dai furti successi quella notte. Hanno riferito di essere scesi a Corinaldo per commetterli, ma che poi non erano riusciti nell'intento. Come hanno reagito alla sentenza? Erano molto spaventati dalle richieste di condanna, sono consapevoli della loro condotta negativa in un periodo della loro vita, ora con la carcerazione hanno iniziato un percorso di studio. Di Puorto prende parte a un progetto teatrale e tutti e due si sono rivolti al Sert».

Il garante Nobili

L'avvocato De Stavola: testimonia «partecipazione emotiva al dolore dei familiari delle vittime». Gianluca Scalera (difesa Akari, Cavallari, Haddada): «Abbiamo sempre sostenuto che l'associazione era inesistente. L'assoluzione è un primo riconoscimento dei nostri argomenti». Sulla sentenza è intervenuto anche il Garante Andrea Nobili: «Il riconoscimento della costituzione civile da parte della Regione Marche sta a dimostrare che le istituzioni sono a fianco dei cittadini per salvaguardare il loro diritto alla giustizia».

