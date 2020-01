Le proposte

La doppia Ztl

e la viabilità

Lo studio Ribighini prende in esame anche il tema della viabilità e la creazione di nuove Ztl. Il primo tassello è la realizzazione di «una rampa d'accesso a doppio senso di marcia dal Porto Antico a piazza Dante per agevolare l'accesso dei bus al Duomo e per consentire la realizzazione di due Ztl: una nel Porto Storico e un'altra nel quartiere Guasco San Pietro». La nuova rampa d'accesso «consentirebbe ai turisti di arrivare agevolmente in un punto di grande interesse paesaggistico e monumentale con vista sul Porto e sulla città». Inoltre permetterebbe di «realizzare la Ztl nel porto storico e un'altra nel quartiere Guasco San Pietro ad eccezione di Via Giovanni XXIII». tra i suggerimenti anche quello di «rendere a senso unico verso il Duomo via della Loggia e lungomare Vanvitelli» osì da consentire «lo sviluppo commerciale di via della Loggia, oggi impossibile per mancanza di marciapiedi ed eccesso di traffico, il raddoppio dei posti auto con un parcheggio a spina sul lato destro del lungomare Vanvitelli - si sottolinea nel progetto Ribighini - eliminare le auto in sosta in vicolo Foschi, sul lato sinistro della Chiesa di Santa Maria della Piazza, situazione indecorosa ed offensiva alla sua grande bellezza».

