Le nomine lampo per otto assessori Bilancio al sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ASSETTIANCONA «Squadra che vince non si tocca». Detto, fatto. Il tempo di essere proclamata eletta e il sindaco Valeria Mancinelli ha firmato il decreto di nomina della Giunta. Una squadra a 8. Per ora. Persone e compiti identici. L'unica eccezione è la delega del Bilancio: confermato l'addio di Fabio Fiorillo, i conti saranno gestiti dal sindaco. Lo studioMa tutto sarà a breve rimesso in discussione. Quella rivisitazione delle deleghe annunciata dal sindaco subito dopo la vittoria, mentre l'ingresso del nono assessore avverrà nelle...