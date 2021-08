«Le mascherine saranno indossate pure quando finirà questa pandemia»

ANCONA «La vera eredità che porteremo con noi quando - si spera - la pandemia di Covid-19 sarà alle nostre spalle? Le mascherine». È la previsione del virologo Massimo Clementi, che non ha dubbi: «Io non le vedo come un grosso problema», dice il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano e docente all'università Vita-Salute che ha origini marchigiane. «Credo anzi - ragiona l'esperto - che le mascherine resteranno nella nostra cultura anche in futuro, ormai. A mio avviso, quando l'epidemia di Sars-CoV-2 auspicabilmente terminerà e il problema con cui dovremo fare i conti tornerà ad essere l'influenza stagionale, sono convinto che vedremo in metro e sugli autobus diverse persone indossarle. E non saranno più, come succedeva prima dell'emergenza Covid, solo turisti giapponesi che culturalmente hanno già radicata questa routine della protezione» delle vie respiratorie. La cosa «è positiva - ammette Clementi -. Non sarà male che le persone la utilizzino in contesti chiusi e affollati, perché i vantaggi non sono da poco. Quest'anno, per esempio, l'influenza non si è praticamente vista. Dunque sarebbe raccomandabile continuare a coltivare questa abitudine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA