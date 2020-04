Le Marche maglia nera dell'epidemia insieme alla Lombardia? Roba da non crederci, a leggere i numeri delle ultime settimane, compresi quelli diffusi ieri dal Gores Marche. I nuovi positivi, relativi alla giornata di domenica, sono 57 su 907 campioni di soggetti diagnosticati, portando il totale a 5.826, con un incremento inferiore all'1%. Salgono ancora i dimessi e guariti (1.792, +0,7% rispetto al giorno prima) diminuiscono i ricoverati totali (872, quasi 300 in meno rispetto al picco del 29 marzo) e quelli in terapia intensiva, 80 rispetto ai 169 di fine marzo, con una diminuzione giornaliera del 7%. Continuano a decongestionarsi le rianimazioni degli ospedali che nella fase acuta dell'emergenza avevano tenuto in vita fino a 40 pazienti gravissimi: a Marche Nord ora i ricoverati sono solo 10, 23 a Torrette). Scendono a 188 (12 in meno) i ricoverati nelle aree di semi-intensiva, restano stabili, a quota 372, quelli dei reparti non intensivi e i ricoverati nei reparti per i post critici (232), mentre salgono, a seguito delle dimissioni, i malati in isolamento domiciliare (2.340). Dei 5.826 casi positivi sinora registrati 2.333 sono in provincia di Pesaro Urbino, 1.737 in quella di Ancona, 922 in quella di Macerata, 391 in quella di Fermo, 271 Ascoli Piceno, mentre 172 sono da fuori regione. Anche i bollettini sui decessi, per quanto sempre dolorosissimi, sono peno pesanti delle settimane scorse: ieri altre 9 vittime, più altre tre diagnosi di morte Covid relative ai giorni scorsi, che portano il totale a 834.

