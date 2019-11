LE INFRASTRUTTURE

La strada inseguita da quarant'anni racchiusa in una relazione di 30 pagine. Rimasta però sul maxi schermo della sala consiliare, un'immagine fissa che non ha stuzzicato la curiosità di nessun esponente politico. Così il dossier preparato dall'assessore ai Lavori pubblici Paolo Manarini è rimasto intonso. Trenta pagine con l'Analisi del progetto Statale 16 Adriatica-Nuovo collegamento viario con il porto di Ancona stilate dopo lo stop del ministro Delrio all'Uscita Ovest e la ripartenza con la bussola puntata questa volta a nord. Nuovo tracciato, investimento di 97 milioni per 65 mesi di lavori, avviato con il Protocollo d'intesa sugli interventi per la riqualificazione urbana, messa in sicurezza dell'azione meteomarina e velocizzazione della linea adriatica e per il collegamento della Statale 16 al porto di Ancona firmata il 9 febbraio 2017.

Il confronto

Da lì, dopo oltre due anni di studi, è scaturito il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'Anas. «L'unico progetto su cui il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ci ha assicurato che andrà avanti» ha ribadito il sindaco Valeria Mancinelli in apertura dei lavori del consiglio comunale aperto, richiesto dalla lega, a cui hanno partecipato esponenti di categorie economiche, Autorità portuale, sindacati, comitati. Nessun esponente invece del Ministero, mentre l'Anas «abbiamo ritenuto opportuno non invitarla per evitare alibi visto che è il Governo che deve rispondere alla città senza nascondersi dietro ambiguità delle strutture operative» ha risposto il sindaco a Quacquarini, M5S, che chiedeva spiegazioni sull'assenza dell'Anas. E se gli invitati di categorie economiche e sindacati hanno ribadito come un mantra «la necessità di andare avanti al più presto su quest'opera fondamentale per lo sviluppo del porto», la politica alla fine del dibattito si è divisa portando al voto cinque differenti documenti (approvato solo quella della maggioranza, bocciati quelli a firma Lega-Fdi, i due del gruppo 60100 e Aic).

La soluzione

Ma nessuno ha voluto conoscere l'Analisi di progetto. La soluzione proposta? Un doppio asse viario che corre lungo la costa dalla stazione ferroviaria di Ancona, fino a poco prima di arrivare a Torrette, dove gli assi viari si separano. In particolare la viabilità pesante «è dirottata verso l'interno in modo da non interferire più con l'abitato di Torrette - si legge nella relazione - mentre la viabilità locale viene migliorata mediante la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza della attuale stazione ferroviaria di Torrette (incrocio con via Conca). «La posizione del tracciato dell'asse viario, dedicato alla viabilità pesante nel tratto che lascia la costa per dirigersi verso l'interno, è stata selezionata in modo da ridurre al minimo le interferenze delle opere stradali con i terreni presenti nell'ambito della grande frana - viene sottolineato nel documento - In particolare solo la prima galleria ricade all'interno del perimetro di frana» e questo «si potrebbe tradurre in un alleggerimento del corpo di frana mentre le opere strutturali ne miglioreranno la stabilita locale per la possibilità di realizzare interventi di drenaggio delle acque sotterranee con i vantaggi che questo comporta per la stabilità dei versanti». Lo spostamento a est dei binari, dal By-pass della Palombella fino alla stazione di Torrette, «libera lo spazio necessario per la nuova Flaminia e consente di inserire, là dove oggi corre la Flaminia, il nuovo collegamento porto-Statale 16 ha uno sviluppo complessivo di 3.290 metri, di cui 1.025 m in galleria (450 e 2575 metri) e 300 metri in viadotto».

