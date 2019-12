LE FESTE

ANCONA Ultime ore per gli acquisti di Natale. Centro preso d'assalto, parcheggi gremiti, strade d'accesso ad Ancona sempre piene. Disagi ma anche segno di una grande vitalità, che si ripercuote anche sugli affari. Il giorno della Vigilia è arrivato e, nonostante ci sia ancora qualcuno alla ricerca del regalo last minute, è tempo di bilanci per il commercio anconetano.

Il bilancio

«Da sabato scorso è iniziata la corsa ai regali racconta Valeria Staffolani, responsabile del negozio di abbigliamento maschile F.lli Amati e in questi giorni c'è stata una grande affluenza, anche se quest'anno gli acquisti per Natale sono iniziati prima, già a fine novembre con il Black Friday. Il bilancio è positivo e, in queste ultime settimane, c'è stato molto movimento. Anziché regalare la solita sciarpa o il cappello, molte mogli per i loro mariti hanno acquistato una camicia, con giacca e maglione oppure completi sia eleganti che sportivi. Le indecise hanno optato per la gift card. C'è una propensione alla spesa maggiore e sono entrate nel negozio tante persone provenienti da fuori Ancona». Il punto vendita è in corso Garibaldi da marzo e, quindi, per l'attività è il primo Natale ad Ancona. «Il format pensato dall'Amministrazione funziona continua Valeria Staffolani perché attira persone in centro. Credo però che la ruota dovrebbe trovare un'altra collocazione. In piazza Cavour si vedono solo i tetti, sarebbe meglio posizionarla tutto l'anno al porto antico».

Il parcheggio

Il problema del parcheggio continua invece ad essere una nota dolente e «i clienti lamentano le difficoltà a trovare un posto libero dove lasciare l'auto». Complici la ruota panoramica, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il mercatino natalizio «sono aumentate le persone in centro», dichiara Elisabetta Merola, titolare di Grent, negozio di abbigliamento per bambini, e sono sempre di più «coloro che provengono dai paesi vicini. Gli acquisti sono in linea con lo scorso anno perché, nonostante ci siano più persone che comprano, spendono un po' meno. Siamo comunque contenti di ciò che è stato organizzato in centro perché l'affluenza è aumentata e ben vengano i pacchetti turistici su Ancona». Per il prossimo periodo natalizio, il sindaco Valeria Mancinelli ha infatti proposto un pacchetto turistico Marche Natale per gli eventi natalizi, non solo legati ad Ancona, ma all'intera regione, visto che nel capoluogo circa 45mila persone arrivano ogni fine settimana in centro. «Tutto ciò che il Comune organizza per rivitalizzare il centro è positivo dichiara Maurizio Coltorti, titolare del negozio omonimo - ma al di là delle attrazioni natalizie, credo che la clientela entra nei negozi perché sa cosa vuole e sa dove acquistare. Questo periodo natalizio, come l'intero anno, è stato molto positivo. Le vendite stanno andando bene e noi puntiamo sull'esperienza che il cliente vive all'interno del nostro punto vendita perché trova sempre prodotti nuovi, assistenza e consulenza». Qualcosa da migliorare tra le proposte natalizie del centro città? «Sono soddisfatto di ciò che ha organizzato il Comune dichiara Coltorti ma è chiaro che tutto è migliorabile. Ad Ancona sono ospite, ma è anche una delle città dove c'è uno dei miei primi punti vendita, e quindi contribuirei volentieri per abbellire Ancona. I miglioramenti passano attraverso gli investimenti, le cose vanno chieste e supportate. Se c'è da fare qualcosa per Ancona, io ci sono».

