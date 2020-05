LE CASE DI CURA

Non ci sono solo gli ospedali pubblici. Ma anche le strutture private. E anche per le cliniche è suonato il gong che chiude la fase acuta del Coronavirus nelle Marche. Nella riunione della giunta regionale di martedì scorso oltre a codificare la riconversione degli ospedali Covid del servizio sanitario regionale l'esecutivo ha revocato la delibera adottata nella fase ascendente del Coronavirus che precettava la cliniche a stravolgere la loro attività ordinaria in relazione alla smobilitazione che avveniva in quei giorni nel pubblico.

La prima richiesta

Palazzo Raffaello aveva bussato all'Aiop in due occasioni: il 16 marzo per attivare 455 posti letto No-Covid letto nelle strutture dei tre gruppi privati (Kos, Petruzzi e Romani) su tutto il territorio regionale. Erano destinati a ospitare i degenti post chirurgici stabilizzati, i pazienti di medicina interna e i lungodegenti delle strutture pubbliche riconvertite in piena emergenza a ospedali Covid. Il 27 marzo, poi, solo per Villa Pini, la giunta aveva emanato un nuovo decreto per ratificare un secondo accordo con Civitanova per allestire 70 posti Covid (lasciando i rimanenti 30 a pazienti No-Covid).

Lo svuotamento

In scia allo svuotamento degli ospedali pubblici anche le cliniche hanno cessato il loro appoggio dovendo gestire però una grana non proprio secondaria. Il 16 aprile infatti l'Aiop ha scritto alla Regione per segnalare «l'enorme calo di fatturato - si legge nella delibera 522 - sopportato dalle case di cura a causa di un'occupazione inferiore a quella preventivata in sede di accordo, aggravata da un aumento dei costi dovuti per l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e la gestione delle problematiche connesse». E nello stesso contesto hanno rappresentato «una carenze di liquidità comportante ripercussioni negative sul personale dipendente».

Il rientro di Civitanova

Dieci giorni dopo Sanatrix, società proprietaria di Villa Pini ha chiesto di revocare da metà maggio la funzione Covid destinando a Campofilone e a Villa Fastiggi i pazienti post-acuti per la conclusione del loro percorso terapeutico assistenziale. La Regione ora ha dato l'ok per il rientro al regime ordinario di tutte le case di cura ma ha fatto presente alle cliniche che fino alla chiusura dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) i privati dovranno restare in stand by e, nel caso, rimettere a disposizione i 455 posti letto concordati a metà marzo. E con l'indennizzo come la mettiamo? Ci sarà un pagamento in dodicesimi per l'accordo maturato ad agosto 2019 sull'appoggio nel progetto dello smaltimento delle liste d'attesa e, solo per aprile, ci sarà il pagamento in dodicesimi, del 90% delle risorse economiche assegnate per tutte le altre attività indicate nella stessa delibera di agosto.

Il conguaglio a fine 2020

L'erogazione in acconto per le future prestazioni sarà invece oggetto di conguaglio in sede di consuntivo 2020. Sperando, è sottinteso, di non rivedersi perché sarebbe un pessimo segnale per il ritorno del Covid-19.

Andrea Taffi

