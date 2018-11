CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE ATTRAZIONIANCONA Il 24 novembre, quando s'accenderanno le luminarie, comincerà a ruotare la grande giostra verticale di piazza Cavour, già acclamata regina dei social lo scorso Natale e confermata a larghissima richiesta. Stavolta ruoterà per un periodo più lungo, fino al 27 gennaio, in modo da rendere Ancona più attraente anche nel periodo dei saldi di fine stagione. I prezzi saranno quelli dell'anno scorso: il biglietto intero per effettuare due giri completi è di 5 euro, 4 euro per i bambini da 2 a 10 anni, gratis fino ai 2 anni....