Lanterna, fuga verso la morte Le 15 trappole della discoteca

L'INDAGINE ANCONA Quelle rampe inclinate andavano bene negli anni 50, quando l'immobile di via Madonna del Piano, nella campagna piatta di Corinaldo, era un deposito agricolo dove si lavoravano ortaggi e la pendenza serviva a far scivolare i carichi verso i camioncini. Ma da quando il vecchio capanno è stato trasformato in una discoteca, la Lanterna Azzurra di Corinaldo, quegli scivoli dovevano essere la via di fuga verso la salvezza. Invece si sono trasformati in una trappola mortale, dove sono inciampate e cadute decine di persone nella...