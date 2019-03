La zona rossa del Carnevalò Proibiti superalcolici e vetro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ORDINANZAANCONA Se davvero una volta l'anno è lecito perdere il controllo, come motteggiavano i latini pensando alle follie del Carnevale, sarà bene non pensare di farlo nel weekend del 9 e 10 ad Ancona. Almeno in un'ampia zona del centro storico, dove sfileranno le maschere del tradizionale Carnevalò dorico, arrivato quest'anno all'edizione numero 22. Il Comune ha infatti istituito per ordinanza un'ampia fascia di rispetto, intorno all'asse piazza della Repubblica-piazza Roma-piazza Cavour dove sarà proibito presentarsi con contenitori...