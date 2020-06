LA VISITA

MACERATA Per ricostruire occorre passare all'azione secondo un programma preciso: è l'impegno del commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, ieri in visita ai centri più colpiti del maceratese. Che è già passato all'azione stanziando 9, 6 milioni per la ripresa dello smaltimento delle macerie pubbliche sul territorio marchigiano ed è pronto a varare un'ordinanza per trasferire definitivamente la gestione dalla Protezione civile alla struttura commissariale. Si muove così, sul filo del carta canta, il quarto commissario del post sisma del centro Italia, con le Marche in prima linea per danni subiti dalle scosse del 2016. Una regione che aspetta una ricostruzione promessa ma fino ad oggi mai partita.

I punti definiti

E Legnini lo sa. «Voglio scrivere un testo unico che sia chiaro ed utile per spazzare via le incertezze - sottolinea durante il suo tour iniziato ieri e che proseguirà anche oggi - stanno per uscire le linee guida, i Comuni possono predisporre al più presto i programmi straordinari di ricostruzione, che non sostituiscono i piani attuativi, ma consentono di programmare come fare la ricostruzione, da dove iniziare».

Le questioni irrisolte

Un altro nodo da sciogliere è quello relativo alla stabilizzazione del personale assunto negli enti locali, su cui il commissario sta lavorando: proprio ieri è partito il concorso regionale per assumere 197 tecnici per l'ufficio speciale ricostruzione, diretto da Cesare Spuri. Quindi il pressing sul Governo: «Ho chiesto due norme sulla ricostruzione pubblica che è in una situazione di stallo con sole 40 opere cantierate o in corso di realizzazione. Sono due norme semplici ed efficaci: la prima è la procedura negoziata sotto soglia comunitaria, la seconda il potere derogatorio residuale in capo al commissario, delegabile ai soggetti attuatori tra cui i sindaci, per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla partenza della ricostruzione pubblica. Mi auguro che con il prossimo decreto Semplificazione si provveda a raccogliere tali istanze».

Le rassicurazioni

Il commissario sgombra anche il campo dalle preoccupazioni dei professionisti sull'autocertificazione prevista dall'ordinanza 100: «I primi effetti li vedremo dopo tre o quattro mesi, un tempo necessario per consentire il rodaggio, la conoscenza e l'espletamento delle procedure di questa ordinanza. Io mi aspetto che subito dopo inizi un percorso virtuoso e nuovo. Molto dipenderà dai progettisti e dai comuni e dagli uffici ricostruzione. Si tratta di interventi che non richiedono pianificazione, gli altri partiranno dopo l'approvazione dei piani attuativi. La preoccupazione dei tecnici dell'autocertificazione prevista dall'ordinanza 100 non è fondata, ci stiamo confrontando sui tecnici. Con la prossima ordinanza sulle professioni tecniche istituiremo uno sportello dedicato ai professionisti, i quali se vi sono incertezze applicative, dubbi o rischi, formulano un quesito e avranno risposta entro dieci giorni».

L'accelerazione

Riguardo alle scuole, per accelerare secondo Legnini occorre delegare poteri ai sindaci: «Di recente il parlamento ha varato una norma nel decreto scuola, una norma che conferisce ai sindaci poteri commissariali. Vorrei far leva su questa norma, per applicarla nel modo più virtuoso possibile al cratere del centro Italia e rendere più rapida la ricostruzione degli edifici scolastici».

Monia Orazi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA