La tragedia è avvenuta nella serata di ieri in autostrada. Erano circa le 20,45 sull'A14 Bologna-Taranto, quando è scoppiato l'inferno nel tratto compreso tra Fano e Pesaro in direzione Bologna. Per cause che nella notte erano ancora al vaglio delle forze di polizia intervenute per i rilievi sul luogo dell'incidente, un Tir ha perso il controllo, si è ribaltato e poi ha preso fuoco. L'incidente è avvenuto

sopra un cavalcaferrovia sul popoloso quartiere di Santa Veneranda dove si sono avvertite delle esplosioni. Le fiamme hanno fatto volare di sotto alcuni pezzi di lamiera incandescenti senza, per fortuna, colpire nessuna auto in transito.

Il mezzo pesante trasportava rifiuti e nello spettacolare - e drammatico - fuori strada ha perso parte del carico. Poi è divampato l'incendio e per il conducente - un uomo di 40 anni, residente fuori provincia - rimasto incastrato nella trappola di fiamme, non c'è stato scampo. A nulla è valso l'arrivo dei mezzi di soccorso che, scattato l'allarme, si sono portati sul posto con le squadre dei vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 16 dove sono intervenuti anche le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Il traffico è stato bloccato per consentire lo spegnimento dell'incendio, i lavori di ripristino delle barriere di sicurezza e del manto stradale. Si sono formate lunghe code.

