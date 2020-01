La svolta legata alle nuove banchine

ANCONA Il domino viabilità del Guasco potrebbe partire con l'abbattimento dell'ultimo silos. La definitiva demolizione dei contenitori nell'area portuale libererà una banchina complessiva di circa 350 metri, con un retro banchina di 33mila mq. Sull'uso delle banchine 19, 20 e 21 della darsena Marche sono in corso valutazioni da parte dell'Autorità portuale e Capitaneria che serviranno poi come base di discussione per un necessario e indispensabile confronto con tutte le istituzioni, le amministrazioni presenti in ambito portuale e gli operatori per una condivisione finale della destinazione d'uso delle banchine stesse. Tra i possibili usi anche quello di utilizzare le banchine 19,20 e 21 per far attraccare i traghetti che ora scalano al porto storico. Il trasloco consentirebbe così anche di rivedere il perimetro demaniale e destinare la cosiddetta via Sottomare al passaggio delle macchine. Le auto potrebbero entrare dove ora vi è il varco doganale di piazza della Repubblica e arrivare sino alla nuova rampa di collegamento con piazza dante Alighieri (e viceversa) per poi proseguire verso il Duomo lungo i tornanti di via Giovanni XXIII. E a quel punto via della Loggia potrebbe finalmente essere pedonalizzata oppure riservata al transito dei soli residenti. Così come potrebbe essere messo mano al progetto di riqualificazione pedonale di piazza della Repubblica. Il confronto tra il Comune e tutti gli altri enti coinvolti (tra gli altri Capitaneria, Dogana, Gfd, Polmare e Autorità portuale) potrebbe avvenire nell'ambito del tavolo permanente avviato per la riqualificazione di via Mattei.

m. petr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA