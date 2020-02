LA SVOLTA

ANCONA Weekend da tutto esaurito negli hotel e strutture ricettive di Ancona e provincia. Lo sport traina il turismo nei primi due mesi e regala un sold out grazie agli oltre 12mila atleti che si sono sfidati o si cimenteranno nelle varie discipline al Palaindoor e PalaRossini. Un assist all'offerta ricettiva che, in base agli ultimi dati, ha registrato 148.582 arrivi per un totale di oltre 394mila presenze in città, di cui un terzo di stranieri.

I dati

Gli alberghi hanno fatto registrare complessivamente oltre 122mila arrivi per un totale di oltre 262mila pernottamenti, mentre nelle altre strutture ricettive sono state superati i 16mila arrivi per più di 86mila notti trascorse dai clienti. Statistiche che il Comune punta a rafforzare con una serie di iniziative, eventi ed appuntamenti già avviati nei primi due mesi. Una voce rilevante nei weekend di gennaio e febbraio è rappresentata dal campionati organizzati al Palaindoor delle Palombare. «Con le gare di atletica a gennaio abbiamo avuto la partecipazione di 8mila atleti con il conseguente indotto per le strutture ricettive e commerciali della città - afferma l'assessore allo Sport, Andrea Guidotti - E i primi weekend di febbraio, tra i campionato di atletica juniores, allievi e i prossimi assoluti con Tamberi e Tortu, hanno assicurato la presenza di altri 3mila partecipanti. Avremo poi almeno altri duemila iscritti ai campionati di atletica Master». Tra le infrastrutture sotto i riflettori anche il PalaRossini dove venerdì e sabato di disputano i Campionati italiani assoluti di ginnastica serie A «con oltre 500 atleti di 72 squadre» sottolinea Guidotti. Con un indotto stimato in circa 3mila presenze.

L'agenda

Mentre ad aprile in agenda sono già stati fissati, dal 14 al 19, gli poi ci sono gli Emaf-European Masters Athletics Festival for Silver Age, il progetto europeo Erasmus+ realizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. «Previsti 150 atleti over60 di 12 paesi europei» ricorda l'assessore Guidotti coinvolti. Sei giorni di incontri, eventi e gare di atletica leggera. «L'obiettivo è promuovere il concetto di sport for all tra atleti, cittadini e istituzioni, valorizzando il ruolo dello sport come vettore in grado di promuovere la salute e il benessere psico-fisico dell'individuo, l'inclusione sociale e le pari opportunità, con particolare riferimento alla popolazione over 60 - è stato ricordato in occasione della presentazione dell'evento - attraverso una maggiore partecipazione ad attività, iniziative ed eventi sportivi. Per raggiungere lo scopo è stato ideato un programma ininterrotto di incontri, seminari, manifestazioni sociali e culturali in città, oltre alle competizioni sportive». Mentre a maggio (8-10) è in programma la Coppa Italia di scherma. «Ho sempre creduto nel binomio sport-turismo e in questi anni abbiamo lavorato per continuare ad ospitare grandi eventi che rappresentano un importante volano economico per la città, visto che ogni atleta ha al seguito almeno un accompagnatore, a partire dalle strutture ricettive di Ancona e provincia».

Le location

In crescita anche il settore dei congressi che ha trovato i suoi punti di riferimento tra le Muse e la Mole. Lazzaretto che si appresta ad ospitare, oltre agli appuntamenti organizzati dal Museo Omero, almeno un paio di importanti mostre. La prima tra un mese con l'esposizione fotografica di Letizia Battaglia che «sarà programmata per tutta l'estate» annuncia l'assessore al Turismo-Cultura, Paolo Marasca. Il quale in occasione della Bit di Milano ha incontrato i curatori della mostra temporanea Terrasacra, in previsione per il secondo semestre 2020, individuata come «punto di forza della programmazione del progetto triennale PresenteUna Strategia Socio Culturale, volto ad ampliare l'eco e la rilevanza a livello nazionale ed internazionale della Mole». «Alla Borsa internazionale del Turismo di Milano abbiamo inoltre continuato a spingere sull'offerta infrastrutturale della città legata alla Cultura e allo Sport con la capacità di ospitare importanti eventi che generano indotti sempre più interessanti. E che ci consentono di arricchire l'offerta culturale per gli anconetani e al tempo stesso permettono di destagionalizzare l'offerta turistica»

Massimiliano Petrilli

