LA SVOLTA

ANCONA Via libera alla sperimentazione della terapia al plasma anti-Covid nelle Marche. Dopo giorni di discussioni e querelle politiche, con un infuocato botta e risposta tra il governatore Luca Ceriscioli e la Lega, è arrivato l'ok della Commissione etica regionale al protocollo che consentirà anche agli ospedali marchigiani di replicare la cura già adottata in altre città italiane - Pavia e Mantova sono state le capofila - e che ha garantito risultati soddisfacenti, benché la sua validità non sia ancora riconosciuta dal mondo scientifico.

La sospensione

Il parere unanime delle trentina di esperti del Comitato etico, tornati a riunirsi ieri dopo un primo giudizio di sospensione espresso la scorsa settimana, era subordinato alla stipula di un'assicurazione a copertura di eventuali complicazioni o effetti dannosi del trattamento. Il passaggio formale è stato superato e oggi partirà la sperimentazione che, per quanto riguarda il prelievo del plasma, riguarderà gli ospedali di Torrette, Marche Nord e Fermo, mentre l'infusione nei pazienti potrà avvenire anche in altre strutture. «Nessuno stop, dunque, i fatti dimostrano la verità fino in fondo: è stato creato un allarme inutile - commenta il governatore Luca Ceriscioli, in riferimento alla polemica sollevata dalla Lega -, generando convincimenti e preoccupazioni infondate per i cittadini e approfittando della fragilità delle persone malate. Come sempre forniremo un'informazione trasparente e puntuale anche su questo tema».

Il presidente

Il Comitato etico, presieduto dal professor Paolo Pelaia, ha giudicato soddisfacenti le risposte fornite dal direttore della Clinica universitaria di Malattie infettive, Andrea Giacometti. «Ci siamo riuniti con i colleghi del trasfusionale e abbiamo integrato la documentazione - ha riferito ieri il principale investigator per le Marche -. Bisogna partire in fretta: la terapia al plasma perde utilità se non abbiamo soggetti da trattare. Al San Matteo di Pavia hanno registrato un calo della mortalità dal 15% al 6% nei pazienti che si sono sottoposti alla sperimentazione: sarebbe importante ottenere gli stessi risultati». Il protocollo elaborato dall'Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa, a cui hanno aderito le regioni che fanno parte del Plasma Network (Planet), cioè Toscana, Campania, Lazio, Umbria e Marche, oltre all'Ispettorato della Sanità Militare, aveva subito uno stop temporaneo solo nella nostra regione, dal momento che il Comitato etico aveva sollevato dubbi e richieste di chiarimento in alcuni passaggi, non solo formali.

Niente minori

Nelle integrazioni si è precisato che la sperimentazione non coinvolgerà minorenni (né donatori né riceventi) ma solo persone comprese tra i 18 e i 60 anni. Inoltre, sono stati fissati degli end-point diversi per determinare la validità scientifica della sperimentazione, non più legata soltanto alla riduzione della soglia di pazienti costretti alla ventilazione meccanica in terapia intensiva, ma ad altri parametri clinici. Il semaforo verde ha consentito di mettere in moto la macchina organizzativa già allo scoccare della mezzanotte: ora verranno gestite le prime donazioni di plasma iperimmune da parte di un centinaio di volontari che hanno sconfitto il Covid, ma per le infusioni nei pazienti non ancora arrivati allo stadio più avanzato della malattia occorrerà attendere i test sierologici e molecolari per escludere contaminazioni e verificare che nel plasma sia contenuto un adeguato titolo di anticorpi neutralizzanti, gli unici in grado di annientare il Coronavirus.

Stefano Rispoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

