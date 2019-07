«La spiaggia urbana ha tutto il fascino del luogo selvaggio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALTRO LIDO/1ANCONA Gli anconetani dichiarano il proprio amore per la spiaggia del Passetto, qualsiasi sia la loro età. Il signor Giovanni è uno di quelli che ci veniva da prima che fosse inaugurato l'ascensore: «In questa pozza ho imparato a nuotare dice indicando la piscina naturale davanti alla seggiola del Papa -. Poi mio padre ha preso una casa in affitto a Palombina e per tanti anni siamo stati lì. Sono tornato ora da anziano perché ho un amico che ha una grotta e mi trovo benissimo. Il mare è bello, il posto tranquillo. Arrivo...