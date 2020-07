«La speranza: i cantieri nel 2022 Sono a disposizione 230 milioni»

L'ITER

ANCONA Sono passati 34 anni ed il raddoppio della variante alla Statale 16 tra Torrette e lo svincolo di Falconara non è ancora realtà, benché nell'ultimo periodo all'iter sia stata impressa una sensibile accelerata. «È in fase di gara di appalto, gestita da Anas aggiorna la road map la sindaca di Falconara Stefania Signorini e ci sono a disposizione, complessivamente, 230 milioni di euro».

Il progetto

Indubbiamente, sottolinea il sindaco, «il raddoppio fluidificherà il traffico tra il porto e il casello autostradale e renderà più sicura la circolazione in zona Caffetteria». Nella migliore delle ipotesi «l'appalto, europeo, potrebbe concludersi entro il 2021 e mi auguro che l'apertura dei cantieri possa esserci entro il 2022. Il raddoppio è uno dei tre segmenti per l'uscita dal porto di Ancona, insieme al lungomare Nord ed al cosiddetto Ultimo miglio tra lo scalo e la variante stessa. Il progetto per allargare a quattro corsie un tratto di 7,1 km aveva impiegato più di un anno solo per superare l'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che aveva chiesto all'Anas di svecchiare un progetto ormai datato.

Gli espropri

Così a maggio 2018, l'azienda ha riaperto la pratica degli espropri, inserendo nove nuove aree tra Ancona e Falconara: l'inizio e la fine dell'intervento sono individuati in corrispondenza degli esistenti svincoli di Falconara e di Torrette sull'attuale Statale 16. Un'opera imponente, certo, ma cosa ha causato oltre 30 anni di lungaggini? «I problemi sono stati tanti, ed il primo è Anas, che tutto ha fatto tranne costruire strade per decenni colpisce duro Eugenio Duca, ex deputato di Ancona che il progetto lo conosce a fondo . Poi, nel frattempo, ci si è messa di mezzo la Quadrilatero, drenando risorse pubbliche che avrebbero potuto essere usate per altre infrastrutture». Quando nel 1986 vengono stanziate le risorse per l'opera, è l'Anas la beneficiaria, ma la competenza del progetto è in capo alla Regione, che la delega alla Provincia.

I rallentamenti

Passaggi, questi, che contribuiscono a rallentare l'iter. «La Provincia, nei primi anni 90, affidò l'incarico a progettisti di uno studio associato del Veneto ricostruisce le tappe Enzo Giancarli, memoria storica e presidente della provincia dorica dal 1998 al 2006 , con progetti che avrebbero dovuto poi essere validati da Anas. A quel punto, si apre un contenzioso tra la provincia ed i progettisti. Da presidente, mi sono posto da subito la questione di rimettere la realizzazione del progetto in capo ad Anas e ci sono riuscito nel 2006 grazie all'allora ministro delle Infrastrutture Di Pietro: andai persino a Vasto, alla festa nazionale dell'Italia dei valori, per intercettarlo e chiedergli di sbloccare l'opera. La reputavo un'opera strategica e non volevo fosse un'incompiuta, ed alla fine ci siamo riusciti. La provincia ha riavuto da Anas anche le somme spese».

Martina Marinangeli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

