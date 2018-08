CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZAANCONA Un presidio del territorio vigile e costante con controlli a scacchiera estesi in tutte le città della provincia. È il dispositivo adottato dalla questura fin dall'inizio dell'estate per esercitare un'attività di repressione e contrasto, garantendo ai cittadini, ma anche ai tanti turisti presenti in questo periodo nella nostra regione, la sicurezza che chiedono. A partire da giugno, anche attraverso il progetto ministeriale Mitì 2, la provincia è stata sorveglia via terra, mare e cielo, grazie anche all'aumento delle...