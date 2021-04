La scuola in ospedale con il metodo Montessori

ANCONA Garantire nelle Marche il diritto allo studio a tutti i ragazzi che non possono frequentare le lezioni a scuola a causa di patologie che impongono ricoveri, day hospital o permanenza a casa. È l'obiettivo di due protocolli firmati ad Ancona che hanno come attori l'Ufficio scolastico delle Marche, la Regione e gli Ospedali Riuniti di Ancona. Da un lato, viene istituito un punto scolastico, con lezioni basate sul metodo Montessori, nella Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica di Torrette per i ragazzi della scuola dell'infanzia e primaria ricoverati; dall'altro, si vara un «servizio d'istruzione domiciliare in ospedale», a domanda, per studenti anche più grandi, a domicilio e negli ospedali marchigiani, con un pool di docenti da formare con competenze specifiche e con l'ausilio dell'università. Le due iniziative sono state presentate ad Ancona dal direttore dell'Usr Marco Ugo Filisetti, dall'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini e dal direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi. Collegati in videoconferenza circa 240 dirigenti scolastici marchigiani. Per l'istruzione domiciliare verranno formati docenti per ognuno dei dieci ambiti scolatici, previa formazione sotto i vari aspetti per dedicarsi a questo tipo di didattica molto particolare che implica profili anche medici, psicopedagogici e sociologici. «La Regione - ha sottolineato la Latini - ha una visione innovativa della scuola per far sì che i nostri ragazzi abbiano una delle migliori educazioni. La Giunta regionale ha deliberato anche un progetto pilota sull'innovazione digitale didattica attraverso uno stanziamento di 750mila euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA