Un artista che ama

la vita e la musica

Bosso ha debuttato a 16 anni in Francia come solista, compie gli studi di contrabbasso, composizione e direzione d'orchestra all'Accademia di Vienna e collabora con diverse orchestre europee. È ricca la lista delle collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali dove si è esibito come compositore, esecutore, direttore d'orchestra. Vincitore di importanti riconoscimenti come il Green Room Award in Australia o il Syracuse New York Award in USA, la sua musica è commissionata e utilizzata dalle più importanti istituzioni operistiche mondiali. Importanti anche le collaborazioni con solisti come Mario Brunello, Francesco Manara, Roberto González e Sergej Krylov. Nel 15 è stato scelto dall'Università Alma Mater di Bologna per scrivere e dirigere la sua Quarta Sinfonia dedicata alla Magna Charta delle Università Europee che contiene il primo inno ufficiale di questa istituzione. Dopo diversi e grossi problemi di salute, Bosso ha ricominciato una più intensa attività concertistica solo dal 2015, in un crescendo che, dopo aver portato oltre 100.000 spettatori nei migliori teatri con il suo recital per solo pianoforte considerata la tournée di musica classica più importante della storia italiana, lo vede reduce da una lunga serie di trionfi alla testa di alcune delle migliori orchestre italiane e internazionali nella riconquistata veste di direttore d'orchestra.

