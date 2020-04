LA SANITÀ

ANCONA Il 22 marzo scorso, quando il governatore Ceriscioli chiamò Guido Bertolaso al capezzale della sanità marchigiana per progettare un Covid Hospital d'emergenza, nelle terapie intensive delle Marche c'erano ricoverati 138 pazienti affetti da Coronavirus. Il giorno dopo, quando la Regione lancio l'appello al buon cuore degli imprenditori affinché donassero i 12 milioni necessari per allestire in due settimane una maxi-rianimazione da 100 posti, i ricoveri in terapia intensiva erano saliti a 148. Il 27 marzo scorso, quando si decise dopo una settimana di sopralluoghi di realizzare l'Hospital Covid alla fiera di Civitanova, nelle rianimazioni degli ospedali marchigiani c'erano 162 posti occupati, che salgono a 169 il 31 marzo, quando c'era un solo posto libero dei 170 riservati ai pazienti Covid. Ne fossero arrivati due, il Gores Marche avrebbe dovuto attivare il protocollo d'emergenza con la Protezione civile nazionale per chiedere disponibilità nelle terapie intensive di fuori regione.

Il calo continui

Poi però il numero dei ricoverati in rianimazione è diminuito per due settimane consecutive, fino a scendere ieri a quota 106, il valore minimo da un mese a questa parte. Ironia della sorte, proprio nel giorno in cui i lavori per l'ospedale in fiera entrano nel vivo a Civitanova. Ha senso fare una ancora una maxi-rianimazione da 84 posti (planimetria alla mano, il progetto Ospedale 100 si è ridimensionato) ora che nelle terapie intensive marchigiane si sono liberati 64 posti, più di uno ogni tre disponibili? Le risposte sono le stessa che il governatore va dando da un paio di settimane. La prima riguarda le condizioni attuali della sanità marchigiana per le patologie diverse dal Covid, compressa dalla metamorfosi che hanno subito gli ospedali per fare posto ai pazienti contagiati, arrivati il 29 marzo al picco di 1.168 ricoveri. «L'emergenza ha costretto tante persone a rinviare interventi, risposte, bisogni da soddisfare nei mesi dell'epidemia - è uno degli argomenti di Ceriscioli - quindi abbiamo bisogno di mettere in moto tutti gli spazi e risorse per i malati ordinari. E bisogna farlo presto».

La metamorfosi

Ben 14 ospedali sono stati impegnati nell'emergenza Coronavirus. Gli Ospedali Riuniti di Ancona, il caso forse più eclatante, hanno subito una profonda trasformazione. Fino al 20 febbraio, da polo regionale per l'assistenza sanitaria di secondo livello con ben 16 specialità, aveva 955 posti letto distribuiti tra la cittadella sanitaria di Torrette (780) e il materno-infantile Salesi (175). Poi s'è dovuto adattare, con ben nove aree Covid ricavate a Torrette, e l'ospedale regionale è sceso a 470 posti, circa 200 dedicati ai malati di Coronavirus, 42 dei quali di terapia intensiva che assorbono più medici e infermieri. Per questa carenza di personale si sono persi 310 posti letto. Per questo e per altri casi (l'ospedale di Camerino è stato trasformato in 24 ore in Covid) la Regione conferma l'urgenza «di una struttura aggiuntiva che segua per intero i casi covid, offrendo assistenza intensiva e semintensiva, così che il resto del sistema sanitario possa occuparsi delle malattia ordinarie e il recupero delle attività ferme in questo periodo».

La scorta

C'è poi l'esigenza di una scorta di sicurezza. «Per almeno un anno - ha ammonito il governatore - è saggio mantenere una capacità di risposta, perché non possiamo escludere una ripartenza della pandemia». Ceriscioli va avanti e senza esitazioni. «Servirà a chi verrà dopo di me come presidente - continua deciso - nel caso in cui in autunno risalisse l'onda. E quindi calcolo lo scenario peggiore». Poi c'è sempre il termine di riferimento delle altre regioni: «L'Emilia ha deciso di fare una struttura sanitaria permanente per l'emergenza epidemica. Da noi sarebbe solo temporanea. E in ogni caso i macchinari verranno redistribuiti e andranno a potenziare i nuovi ospedali dove andranno calcolati anche aree speciali per ipotetiche pandemie. Non ce ne saranno per i prossimi 100 anni ma anche ci fosse un caso del genere non posso pensare di farmi trovare impreparato».

Lorenzo Sconocchini

Andrea Taffi

