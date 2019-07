CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RIQUALIFICAZIONEANCONA Inizia la rinascita dello stadio Dorico, con un nuovo campo in erba sintetica, un moderno impianto d'illuminazione e un nuovo campetto da calcetto coperto. Dopo un sopralluogo dell'assessore allo Sport, Andrea Guidotti, dei tecnici comunali e della ditta Cme di Modena, ieri mattina è stata firmata la consegna dei lavori. L'impresa avrà ora 90 giorni di tempo per ultimare i lavori entro ottobre. «È un intervento importante che aspettiamo da anni dichiara Guidotti e gli uffici stanno preparando il bando per la...