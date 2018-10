La rinascita di Borgo Pio Social Lab, palestra e nuove case popolari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RESTYLINGANCONA Dietro i portici ripuliti in via Marconi, il boulevard tirato a lucido di via XXIX Settembre, la piazza del Crocifisso trasformata (il tutto entro gennaio 2021) nel quartiere ottocentesco degli Archi pulseranno nuovi luoghi d'aggregazione e spazi per lo sport e il sociale, con un centro per i servizi sociali (l'Archi Social Lab) dove ora sorge in centro H, una palestra polivalente ricostruita al posto di quella attuale, un'area verde con la sistemazione della rupe e nuovi alloggi popolari.Quando? Entro il marzo 2021, piĆ¹ o...