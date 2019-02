CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione ha novanta giorni per valutare le osservazioni presentate poi ci sarà da stilare il progetto, appaltare i lavori. Il cantiere potrà aprire tra un anno massimo due. Troppo. Davvero troppo. Se le mareggiate proseguiranno con questa intensità per l'avvio dei lavori rischia di non esserci più nulla da mettere in sicurezza. «Intanto a Marina, alle imprese e ai residenti, va tutta la nostra solidarietà afferma ancora Mangialardi -, la situazione è molto seria e va risolta intervenendo subito per metterla in sicurezza. Non si...