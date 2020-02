«La qualità viene prima di tutto - dice Amico - La gente non è stupida, sa riconoscere cosa mangia e beve. Il cliente va coccolato, l'accoglienza del locale fa la differenza. E poi io ci metto del mio, la simpatia di un anconetanaccio che abbatte la distanza tra il proprietario e l'ospite. Sarebbe importante, però, che gli amministratori comprendessero i nostri sforzi: non dico che mi dovrebbero premiare per aver aperto un bel locale in un quartiere difficile come gli Archi, ma almeno siano più comprensivi sulla questione dei déhor perché mi sono venuti a contestare anche i 5 centimetri». Tante attività continuano a chiudere, in media una ogni due giorni. Eppure c'è chi va controcorrente, come Silvia Mondaini che insieme alla socia Graziella Dariozzi ha triplicato Bobeche, il suo negozio di modernariato: dopo il negozio e lo show room di via Marconi, ecco il terzo punto vendita in via Simeoni.

Gli stimoli

«Ancona ha bisogno di tanti stimoli e la terza apertura va in questa direzione - spiega -. Ogni negozio ha una sua peculiarità, ma dire che va tutto bene è un'eresia: resistiamo, ma si fatica perché la gente fa acquisti con più oculatezza e, se può, rinuncia alla cultura. Così aumentano l'arroganza e l'ignoranza di chi, ad esempio, vede il modernariato di cattivo occhio. Noi anconetani, poi, abbiamo un difetto: pensiamo che nella nostra città non si possano toccare punti di eccellenza. Infatti, l'80% dei nostri clienti arriva da fuori. Perché quello che vediamo altrove è sempre bello, ma se ce l'abbiamo sotto casa non lo è?».

Stefano Rispoli

