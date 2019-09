La punizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Seminavano terrore ora fanno i volontari Tre i baby bulli partecipano a un progetto di educazione alla legalità e fanno volontariato nei centri estivi e in ambito sportivo. Gli altri due sono andati a processo perché il giudice non ha intravisto alcun segno di ravvedimento né la volontà di mettersi a disposizione dei servizi sociali: rischiano almeno 5 anni di carcere se verranno riconosciuti colpevoli delle due rapine a cui parteciparono la sera del 2 luglio 2016 quando la città palpitava davanti a tv e maxischermi per Italia-Germania,...