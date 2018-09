La Provincia non trova offerte per il Corridoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE ALIENAZIONIANCONA Doppia fumata nera per i sei lotti all'asta indetta della Provincia. L'obiettivo era di cedere al miglio offerente l'ex Corridoni di Osimo, gli immobili di piazza del Papa (piano quarto e quinto) e gli uffici di via Menicucci 1. Sulla carta il potenziale incasso totale era di 1,9 milioni. Ma Il primo tentativo fissato all'inizio di agosto è andato deserto. Stessa sorte anche per il secondo tentativo scaduto alcuni giorni fa quando al presidente della gara, il dirigente Fabrizio Basso, non è rimasto altro da fare che...