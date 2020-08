La profilassi anti influenzale è anticipata di un mese

ANCONA La Regione quest'anno gioca d'anticipo e ha deciso di far scattare la campagna vaccinazioni per l'influenza un mese prima rispetto agli altri anni. Il timore è che il Covid, associato al virus stagionale possa creare un mix pericoloso, specialmente per le persone potenzialmente a rischio: dunque si parte ad ottobre, invece di novembre cercando di mantenere un trend in crescita della copertura per la tutela della popolazione più anziana. Altra novità è l'estensione delle fasce di età per la vaccinazione gratuita: dai 60 ai 64 anni e dai 6 mesi ai 6 anni. L'obiettivo La Regione si raccomanda: «L'inserimento dei bambini e degli adolescenti nelle categorie da immunizzare prioritariamente contro l'influenza stagionale è una strategia già adottata in diversi ambiti ed è raccomandato a per ridurre la circolazione del virus influenzale tra gli adulti e gli anziani nell'attuale fase pandemica». Considerata la rilevanza strategica, inoltre, la copertura vaccinale negli operatori sanitari e socio-sanitari sarà uno degli obiettivi che farà parte della procedura di valutazione dei risultati dei Direttori generali per l'anno 2020.

