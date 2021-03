LA PROFILASSI

ANCONA L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ha dato il via libera al vaccino AstraZeneca. Nell'attesissima conferenza stampa di ieri, la direttrice Emer Cooke ha definito il farmaco «sicuro ed efficace», spiegando che «i benefici sono superiori ai rischi» ed escludendo «relazioni tra casi di trombosi e la somministrazione». O meglio, al momento non esclude che il vaccino possa essere associato a casi «estremamente rari» di trombosi con trombocitopenia, cioè a bassi livelli di piastrine (elementi nel sangue che lo aiutano a coagulare), ma per avere conferme servono ulteriori approfondimenti. Ad ogni modo, i casi di trombosi dopo la somministrazione di AstraZeneca «sono comunque inferiori» a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata.

La situazione

L'Ema ha fatto sapere che sono stati 25 i casi di eventi tromboembolici rari riportati (su 20 milioni di vaccinati con il siero anglo-svedese) e che non è stata trovata prova di problemi di qualità, ma ha annunciato ulteriori approfondimenti. A stretto giro di posta, l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha comunicato in una nota che «sono venute meno le ragioni alla base del divieto d'uso in via precauzionale dei lotti del vaccino, emanato il 15 marzo» e pertanto oggi, «non appena il Comitato per i farmaci ad uso umano (Chmp) rilascerà il proprio parere, Aifa procederà a revocare il divieto d'uso di AstraZeneca, consentendo così una completa ripresa della campagna vaccinale a partire dalle ore 15». Nelle Marche, invece, si ricomincerà progressivamente da domani in tutti i punti vaccinali predisposti, che sono stati potenziati al fine di procedere al recupero di tutti gli appuntamenti entro il 31 marzo.

Il recupero

Nel frattempo, sono stati predisposti gli elenchi degli utenti a cui, negli scorsi giorni, era stato sospeso l'appuntamento per il vaccino: saranno contattati telefonicamente, a partire da oggi, dagli operatori che forniranno loro indicazioni riguardo al giorno, al luogo ed all'orario del nuovo appuntamento per la somministrazione. «Si ricorda a tutti l'importanza della vaccinazione per poter superare la fase critica della pandemia sottolinea Palazzo Raffaello in una nota e che i vaccini in uso sono efficaci e sicuri nella protezione dal Covid19, così come definito dalla stessa Ema, che ha concluso che il vaccino non può essere associato ad un aumento di eventi tromboembolici». Quando il 15 marzo arrivò lo stop dell'Aifa al farmaco anglo-svedese su tutto il territorio nazionale, nelle Marche dove già erano stati bloccati due lotti sospetti nei giorni precedenti in via precauzionale finirono nel limbo 21.971 dosi, rimaste nei frigo regionali nell'attesa del disco verde dell'Ema.

L'elenco

Ora si può ripartire e si cercherà di recuperare il tempo perduto, eseguendo in meno di due settimane le somministrazioni saltate tra il pomeriggio del 15 marzo quando l'intera macchina vaccinale legata ad AstraZeneca si bloccò e domani. Gli over 80 (senza patologie gravi) ed i membri del personale scolastico e delle Forze dell'ordine che avevano visto mettere in stand by la propria prenotazione, verranno spalmati nella prossima decina di giorni. Proprio lunedì, alcuni flaconi di AstraZeneca erano stati distribuiti anche ai medici di base per le somministrazioni domiciliari agli over 80, sempre senza patologie gravi, non in grado di deambulare. Partita, anche quella, messa in pausa dalla decisione dell'Aifa e che nei prossimi giorni potrà prendere avvio. Procede invece regolarmente, come da programma, la somministrazione dei richiami Pfizer e Moderna ai cittadini di età superiore ad 80 anni che hanno ricevuto la prima dose tra il 20 febbraio e il 12 marzo. Se il governo centrale sarà consequenziale a quanto annunciato, nel prossimo trimestre i quantitativi di dosi dei tre vaccini che arriveranno nelle Marche saranno molto più consistenti, permettendo di accelerare la campagna.

Martina Marinangeli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA