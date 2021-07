LA PROFILASSI

ANCONA È un muro di gomma dove continua a rimbalzare senza esito qualsiasi sollecitazione, tanto da fare alzare le braccia persino ad un battagliero virologo del calibro di Roberto Burioni, che in un tweet ha lanciato l'ultimo monito: «A questo punto vi dico solo una cosa: vaccinatevi. A chi non si vaccina, in bocca al lupo». Nelle Marche sono gli under 60 a rallentare la corsa della profilassi anti Covid, mentre le prenotazioni per le somministrazioni stanno vertiginosamente calando fino quasi a scomparire - come anticipato da Corriere - nel mese di agosto.

I nodi da sciogliere

Le ferie, la banale indecisione e il sentimento no vax nella battaglia contro questo virus che ha messo sotto scacco il mondo da un anno e mezzo, diventano un'incognita da non sottovalutare che potrebbe compromettere non solo il mese di agosto ma rendere problematico l'avvio del nuovo anno scolastico e ancora di più i mesi successivi dove il virus prende forza e si intreccia con l'influenza stagionale. Ma un effetto si vede già adesso: due settimane a questa parte i casi positivi (con variante Delta) sono in costante aumento. L'epidemiologo Marco Pompili gira il coltello nella piaga: «Attualmente per gli under 60 abbiamo una copertura di una persona su due in prima somministrazione e del 32% in seconda somministrazione. Non basta, siamo ancora troppo bassi. Dobbiamo crescere almeno del 15-17% per vedere un effetto concreto sull'incidenza dei casi».

Gli effetti dirompenti

Riassumendo: il 40% della popolazione tra 12 e 59 anni nelle Marche è ancora senza vaccino e, di questi, il 10% è convintamente no vax. Bassissima - il 19,3% - la quota dei vaccinati nella fascia di età tra 12 e 15 anni: sono 10.674 su un target di 55.321 residenti nelle Marche. Si sale al 50,6% per i 16-19enni che hanno deciso di proteggersi dal virus (27.740 su 54.787) e ci si assesta al 49,2% nella fascia tra i 20 ed i 29 anni (71.789 su 145.997). Fra i 30 ed i 39 anni la percentuale arriva al 51,1% (83.528 su 163.324), tra i 40-49enni al 61,5% (134.657 su 218.851) e al 71,8% nell'arco di età tra i 50 ed i 59 anni (169.974 su 236.599).

Il report

Secondo il report più aumenta l'età, più cresce l'adesione alla campagna vaccinale che è stata avviata all'inizio dell'anno ma nonostante ciò all'appello mancano 376.517 marchigiani tra i 12 ed i 59 anni su un totale di 435.481 persone ancora fuori dai radar della profilassi anti Covid.

