La procura: Farah resti in carcere Salvini chiede: perché era libero?

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCHIESTAMACERATA Il Pm Enrico Riccioni ha trasmesso la richiesta di convalida dell'arresto di Marouane Farah, il marocchino alla guida dell'Audi coinvolta nell'incidente frontale di Porto Recanati che ha ucciso Gianluca Carotti ed Elisa Del Vicario e ferito gravemente i due figli che erano in auto con loro. Per la Procura deve andare in carcere. Il magistrato gli contesta i reati di duplice omicidio stradale e duplici lesioni aggravati dalla guida contromano, con assicurazione e patente scadute, da colpa cosciente, guida sotto effetto di...