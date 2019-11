La priorità del suo mandato?

«Ci sono necessità inderogabili che riguardano la normativa sugli immobili. D'Orazio lavorerà al mio fianco. Ribadisco: ha la delega con firma sull'edilizia. Una rarità».

Il rapporto con le altre università marchigiane?

«Buono. Lo ammetto: sono numerose rispetto al bacino d'utenza ma ciascuna ha una sua forte specificità».

L'Istao?

«Ha una storia e una credibilità da cui non si può prescindere. È stato tra i primi centri a fare cultura manageriale in Italia; attualmente si occupa anche di tematiche più ampie».

Polemico?

«No, anche se ci sarebbe spazio per una formazione di alto livello».

Ancona e l'università?

«La percezione della città nei confronti del suo ateneo è molto migliorata».

Il passo successivo?

«Far comprendere quanto siano rilevanti i benefici economici che la Politecnica genera per il capoluogo».

Il nodo degli studentati?

«Aumenteranno presto. Il Buon Pastore al Guasco sarà il regalo di Natale».

Con che animo affronta l'impegno di rettore?

«Sento una responsabilità enorme: sono stato scelto con il 95% dei voti. L'orgoglio è tanto, ma ora è il momento del fare».

Tra sei anni, al termine del suo mandato: che cosa vorrebbe lasciare?

«La Research University».

Maria Cristina Benedetti

Edoardo Danieli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

