LA PERCENTUALE DEI POSITIVI SULLE PERSONE TESTATE È SCESA DAL 24,8 AL 23,7

L'EPIDEMIA

ANCONA Strappato sul filo di lana il pass per la zona gialla in vigore di ieri, le Marche si presenteranno con le carte in regola per una conferma tra le Regioni con coefficiente di rischio non alto e Rt in zona di sicurezza anche all'appuntamento di venerdì con il prossimo monitoraggio della Cabina di regia. Sarà uno step intermedio, perché il prossimo cambio di colori (a meno di peggioramenti repentini che in questa fase non riguardano le Marche) è previsto per il 15 febbraio, quando il Governo deciderà anche se prorogare il divieto di spostamento tra regioni per motivi diversi da lavoro e salute.

Il report

Ma intanto l'andamento di un'epidemia al ribasso delineato venerdì scorso dal report che ha promosso le Marche da fascia arancione a gialla - consentendo lo spostamento tra comuni e la riapertura di bar e ristoranti - è confermato, con diversi parametri in ulteriore miglioramento. Anche se c'è da monitorare con attenzione la situazione delle case di riposo (80 contagi e 3 vittime alla Recanatesi di Osimo) e tra una settimana si cominceranno a vedere gli eventuali effetti della riapertura al 50% delle Superiori.

I dati del prossimo report di ministero della Salute e Iss, relativo alla settimana 25-31 gennaio, sono infatti leggibili già da ieri, con l'ultimo aggiornamento sui nuovi casi positivi che si riferiscono come sempre al giorno precedente. Stando ai bollettini giornalieri del Servizio Salute della Regione Marche, nella settimana appena trascorsa i nuovi casi positivi sono diminuiti del 9%, passando da 2.827 a 2.573, con una media giornaliera scesa da 404 a 368 e un'incidenza settimanale di nuovi positivi per 100mila abitanti ridotta da 186 a 169. In lieve calo il numero dei soggetti sottoposti a tampone molescolare (al netto cioè dei test rapidi antigenici e di quelli ripetuti nel percorso guariti): nell'ultima settimana sono stati 10.879, quasi 700 in meno della precedente.

Test molecolari

Ma la percentuale dei soggetti positivi sul totale delle persone sottoposte a test molecolare è comunque sceso ancora, da 24,8% a 23,7%, più di tre punti in meno rispetto a due settimane fa (26,8%). In calo anche i soggetti sintomatici, scesi da 342 a 319, anche se la loro quota sul totale dei nuovi positivi è leggermente aumentata, dal 12,1 al 12,4%. I dati sui contagi settimanali che troveremo nel report di venerdì saranno leggermente diversi, perché tengono conto della data di diagnosi, che può essere diversa da quella di inserimento nei bollettini. Ma la sostanza non cambia e alimenta l'ottimismo del governatore Acquaroli: «La settimana appena trascorsa si è chiusa con 324 sintomatici, 8 in meno rispetto alla precedente, ciò significa che la curva si sta stabilizzando - scriveva ieri in un post su Facebook -. Mi raccomando la massima prudenza, principale e vero strumento di prevenzione contro la diffusione del virus».

Anche la pressione dell'epidemia sugli ospedali marchigiani continua ad allentarsi. Il dato di domenica, con 72 ricoveri per Covid in terapia intensiva e 529 in area medica, è migliore del precedente, anche se resta sopra le soglie critiche fissate da ministero della Salute e istituto superiore di Sanità, per cui è probabile che il rischio complessivo per le Marche sia confermato come moderato. Siamo scesi in una settimana dal 32 al 31% di occupazione per pazienti Covid del totale dei posti in terapia intensiva (il limite è 30%) e dal 46 al 45% in area medica (limite al 40%). I dati di ieri sui ricoveri segnalano un leggero rialzo in area medica (+6) e un numero invariato in terapia intensiva. Il totale dei ricoveri è salito da 601 a 607.

Lorenzo Sconocchini

