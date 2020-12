LA PERCENTUALE DEGLI INFETTI RESTA STABILE E NON DECRESCE ACQUAROLI: «SERVE PRUDENZA»

L'EPIDEMIA

ANCONA La strage del Covid non si ferma. Diciotto le vittime del virus ieri nelle Marche, con un'età compresa tra i 57 ed i 92 anni quasi tutte (tranne due) con patologie pregresse. Sette sono decedute a Pesaro. Una conferma dell'aggressività dell'infezione che colpisce in maniera esponenziale le persone più fragili, soprattutto anziani tanto che l'età media dei marchigiani deceduti è di 81 anni.

La situazione in regione

Ma nel report del Servizio salute della Regione un altro dato salta agli occhi ed è invece l'età delle persone che hanno contratto il Coronavirus da marzo a oggi: se nella prima fase della pandemia la media anagrafica dei positivi era di 57 anni, in questa seconda ondata si è abbassata sensibilmente arrivando a un'età media di 43 anni per poi salire a 47 e scendere a 46 in questi ultimi giorni di screening. Si è appiattita invece la curva dei contagi che da un paio di settimane ormai resta stabile in percentuale ma non accenna a scendere. Una situazione epidemiologica che ha indotto il governatore Acquaroli ad appellarsi ai marchigiani, invitando alla prudenza nei comportamenti e nel rispetto delle norme anti assembramento. Sono 145 i positivi nel percorso nuove diagnosi testati nella giornata di domenica 1.400 tamponi: 524 tamponi molecolari, 411 nello screening con percorso antigenico, e 465 nel percorso guariti. Nel percorso antigenico (test rapidi da confermare con tampone molecolare in caso di positività) non è stato riscontrato alcun caso di positività.

Lo screening

Per quanto riguarda i tamponi molecolari sono 57 i casi rilevati in provincia di Ancona, 54 in quella di Pesaro Urbino, 19 in provincia di Macerata, otto ad Ascoli Piceno, quattro a Fermo e tre da fuori regione. Le persone con sintomi sono 29. Poi ci sono casi di contatti in setting domestico (19), contatti stretti di casi positivi (59), contatti in setting lavorativo (7), in ambienti di vita/socialità (4), in setting assistenziale (1), con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (3), screening percorso sanitario (2) e un rientro dall'estero. Per altri 20 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sono 600 i ricoverati nei reparti degli ospedali marchigiani, 82 dei quali occupano i posti letto nelle terapie intensive (17 nel Covid hotel di Civitanova): una dato che si mantene stabile da diversi giorni. Scendono invece i pazienti nelle semi intensive, passati da 138 a 134 in 24 ore (28 sono ricoverati al Covid hospital di Civitanova). Diciassette in tutto i dimessi nella giornata di domenica e quattro gli ingressi di nuovi degenti.

Le case di riposo

Nelle Rsa sono tenuti sotto stretta osservazione ben 262 ospiti risultati positivi al Coronavirus e 24 sono stati gli accessi al pronto soccorso. Numeri che raccontano come il virus circoli ancora in maniera preoccupante in regione, anche se sostanzialmente meno rispetto alle settimane di fine ottobre e primi di novembre quando la situazione era sostanzialmente sfuggita al controllo tanto da far passare le Marche da zona gialla ad arancione. Dopo il ritorno alla fascia gialla avvenuta domenica si è tornati a circolare tra i Comuni, ma la guardia deve comunque restare alta.

Maria Teresa Bianciardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

