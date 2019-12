La pensa diversamente Matteo Farinelli, titolare di AT.P.CO in corso Stamira, che ha registrato un «calo delle vendite del 10-15%. Se l'anno scorso lo scontrino medio era di 120 euro, quest'anno è di 80. Le persone in giro per il centro sono tante, ma hanno acquistato di meno. La partenza dei saldi anticipata al 4 gennaio sicuramente ha influito, tra l'altro noi commercianti di corso Stamira siamo penalizzati. Qui ci sono poche luminarie, una scarsa pulizia, e tanto traffico. Almeno in queste festività il Comune avrebbe potuto deviare le auto in altre zone, e non farle passare in corso Stamira. La ruota, poi, dopo tanti anni, credo abbia perso la sua attrattiva in piazza Cavour. Sarebbe meglio posizionarla al porto antico».

Cresce il trend del pranzo di Natale in uno dei tanti ristoranti che domani resteranno aperti. Emerge dall'indagine dell'ufficio studi Fipe-Confcommercio. Aperto il 70% dei locali nel nostro territorio per una spesa media di 56 euro a persona. «I ristoranti che avranno maggiori riscontri spiega Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche sono quelli che puntano su ospitalità e qualità del cibo. Il dato delle presenze in aumento a Natale è molto significativo e dimostra una volta in più che l'offerta ristorativa è veramente eccellente. Molto importante inoltre il fatto che i clienti si dimostrino sempre più sensibili al tema degli sprechi alimentari favoriti dal fatto che circa l'80% dei nostri locali aperti a Natale è attrezzato per garantire l'asporto dei cibi ordinati e non consumati».

