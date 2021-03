La pandemia fa aumentare il consumo di ansiolitici

ANCONA Il virus non allenta la morsa e il crescere dell'angoscia è direttamente proporzionale. Morale: a causa della pandemia è aumentato il consumo dei medicinali in grado di ridurre l'ansia. Nel 2020, infatti, si è registrato un +12% del loro acquisto. Il picco c'è stato soprattutto nelle regioni del centro Italia, tra cui le Marche che hanno fatto impennare la percentuale a +68%, precedute dall' Umbria (+73%). La misura dell'inquietudine, profonda, è stata registrata dal monitoraggio sull'uso dei farmaci durante l'epidemia da Covid-19 realizzato dall'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. Con il corollario che segue: la fase 2 della pandemia ha messo più a dura prova l'ansia degli italiani. L'Aifa spiega come è stato proprio questo periodo ad aver visto aumentare l'acquisto di ansiolitici in misura maggiore rispetto all'incremento già osservato durante la prima fase. Ma non c'è solo il boom degli ansiolitici. Nel monitoraggio è stato evidenziato anche lo scatto in avanti dell'antibiotico azitromicina. Sebbene la stessa Aifa non ne abbia mai approvato l'uso per il trattamento dell'infezione da Sars-Cov-2, l'antibiotico continua a registrare «aumenti notevoli», sia a livello territoriale sia a livello ospedaliero, in particolar modo in Campania (+250%) e nel Lazio (+300%). I dati si riferiscono al 2020 e ai primi due mesi del 2021 e sono confrontabili con l'andamento del 2019. Il consumo di eparine a basso peso molecolare (farmaci di prima linea per la terapia anti Covid-19) è cresciuto di oltre il 19% in quasi tutte le regioni italiane nel trimestre ottobre-dicembre 2020 rispetto allo stesso trimestre del 2019.

