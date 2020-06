La nuova app sale a bordo Con un clic self check-in e conta posti

ANCONA Self check-in per comunicare la propria presenza a bordo treno in tutta sicurezza, una nuova veste grafica user friendly, una funzione innovativa e in sperimentazione per 1.500 treni regionali, che consentirà ai viaggiatori di avere informazioni sulle frequentazioni di ciascuna corsa e quindi sui posti disponibili e un nuovo metodo di pagamento per effettuare l'acquisto dei titoli dei biglietti con il credito telefonico presente sulla propria Sim. Con l'orario estivo, Trenitalia lancia la nuova App, destinata a migliorare la user experience, le informazioni e gli acquisti da smartphone e tablet. Uno strumento innovativo per soddisfare sempre di più i bisogni e le esigenze delle persone che viaggiano con la società del Gruppo Ferrovie dello Stato. La nuova App Trenitalia sarà disponibile da lunedì 22 giugno sugli store Android e iOS. Tra le principali nuove funzionalità c'è il self check-in, disponibile in una prima fase per tutti i biglietti Frecce e InterCity e a breve anche per il trasporto regionale. Innovazione che Trenitalia ha previsto fra le azioni a tutela della salute delle persone e del distanziamento personale. Si effettua tramite un semplice clic sul link del viaggio presente nella sezione I miei viaggi dell'App Trenitalia: in questo modo il viaggiatore comunica al capotreno, senza alcun contatto, la propria presenza a bordo. Quanto alle novità per il trasporto regionale, il nuovo sistema di counter digitale consentirà ai viaggiatori di conoscere in tempo reale, tramite la nuova App, il numero dei posti disponibili a bordo treno. Un algoritmo esporrà con tre diversi colori (rosso, giallo, verde) l'andamento delle presenze a bordo treno sino a non consentire gli acquisti nel momento in cui il treno sarà sold out. Una nuova funzione a tutela della salute delle persone nella Fase 3 dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e non solo, per aiutare le persone a scegliere il treno regionale sul quale viaggiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA