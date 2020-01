Impianti da rifare

Chiude il PalaVeneto

Tra gli interventi previsti ed in fase di avvio anche quelli relativi al PalaVeneto. La recente risoluzione del contratto per la gestione del calore e la necessità di intervenire per migliorare il servizio ha convinto la giunta ad avviare contestualmente altri interventi sulla struttura. Pertanto il Comune ha avvisato le società e le associazioni che usufruiscono del PalaVeneto prospettando soluzioni alternative e provvisorie per lo svolgimento dell'attività che riparte dopo l'Epifania. Un problema in più, che si aggiunge a quelli aperti dalla necessità di intervenire subito anche al PalaSabbatini (il Panettone) per i nuovi impianti anti-incendio (110mila euro). «Si cercherà di rendere più breve possibile il disagio di società sportive, associazioni e famiglie - spiega l'amministrazione comunale in una nota relativa al PalaVeneto - e di raggiungere l'obiettivo di avere strutture sempre più accoglienti e funzionali. Si ringraziano le società sportive, le associazioni e tutti coloro che utilizzano il Palaveneto per aver compreso e apprezzato lo sforzo dell'Amministrazione e aver fornito massima collaborazione». Per il PalaVeneto già quest'anno è a bilancio un intervento di manutenzione straordinaria da 150.000 euro, ma l'intervento più corposo sarà fatto nel 2021, con lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale per 2 milioni.

