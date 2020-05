La notizia per l'uomo della strada è che c'è un secondo Comune dopo Ancona, ovvero Porto Recanati, che non si fida a tenere aperte le spiagge da oggi, come prescritto dall'ordinanza n. 27 della Regione. Dunque il sindaco Roberto Mozzicafreddo con ordinanza uscita nel tardo pomeriggio le ha blindate fino al 17 maggio. E poi se ne riparla. Ad Ancona, invece, dopo il 17 si potrà andare a passeggiare (individualmente, senza fare soste e rispettando i distanziamento interpersonale, pena multa di 400 euro) nei giorni feriali mentre nei weekend si tornerà in regime di divieto integrale fino a nuova disposizione. La fioritura, finora limitata, sulla materia - in questo caso la libertà di circolazione - nasce dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge 19 del 25 marzo. Partendo dall'ordinamento degli enti locali per cui i sindaci mantengono un potere di ordinanza, alla fine di marzo palazzo Chigi ha voluto riconoscere la specificità territoriale degli enti locali per cui nell'articolo 3 si tratta specificamente di misure regionali o infraregionali. E si dice all'articolo 2 che «i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1». In questo caso, le ordinanze che restringono la libertà di circolazione per motivi di tutela della salute non vanno in conflitto con le misure statali e quindi hanno pieno valore.

