La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di ieri. La Procura di Avellino ha dato il via libera al dissequestro dei viadotti Valloscura (tra Fermo e Porto Sant'Elpidio) e Santa Giuliana (a Massignano). E da ieri notte sono cominciati i lavori nei tratti in direzione sud, dove si concentra l'esodo estivo: nelle carreggiate a nord si parte domani notte sul viadotto Valloscura e lunedì notte sul Santa Giuliana. Da martedì, dunque, il traffico potrà iniziare a scorrere in maniera più fluida. Ma piano a cantare vittoria. Perché ci aspettano ancora due settimane di fuoco, visto che i lavori dureranno fino a fine mese. Per fare prima, Autostrade per l'Italia sta allestendo una vera e propria task force: a dare manforte alla Pavimental, l'azienda di costruzioni interna del gruppo, dovrebbero arrivare altre ditte. Poi, finalmente, il sud della regione potrà respirare un po'.

La decisione

Fino ad allora i pedaggi saranno dimezzati. Ma solo quelli della tratta tra San Benedetto del Tronto e Val di Sangro, in entrambe le direzioni. Lo sconto è scattato ieri a mezzanotte e riguarda la quota di competenza di Autostrade. La riduzione - fa sapere Aspi - sarà automaticamente applicata al momento del pagamento del pedaggio, su Telepass e biglietti. La concessionaria si dice «soddisfatta per l'esito del confronto tenutosi in questi mesi con la Procura, sulla base delle indicazioni tecniche pervenute dal Mit, che consentirà una regolare circolazione agli utenti sulle tratte, soprattutto in vista dei flussi di traffico estivi. Entro fine mese assicura sarà completamente ripristinata la viabilità su due corsie per senso di marcia sull'A14». La notizia dei dissequestri ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Tagliata a metà dagli odiosi colli di bottiglia che imprigionano gli automobilisti costringendoli a file estenuanti a passo d'uomo, la viabilità regionale era allo stremo. Perché a soffrire di questa situazione irreale che ingolfa il tratto a sud dell'autostrada, è anche la Statale, dove si riversa il traffico che cerca di sfuggire agli ingorghi.

Il sollievo

«Ci auguriamo - il commento a caldo del sindaco di Porto San Giorgio, Nicola Loira - che il ripristino della viabilità su due carreggiate avvenga il più rapidamente possibile. Resta il fatto che abbiamo vissuto e stiamo vivendo una bruttissima storia in cui lo Stato ha mostrato tutta la sua inadeguatezza, elevando la peggiore burocrazia a sistema». Il Comune del Fermano è tra quelli che hanno più patito, e continuano a patire, il caos dell'A14. Impossibile scordarsi le scene apocalittiche a ridosso di Natale scorso, con autostrada e Statale bloccate, la viabilità interna in tilt e sei ore di coda per andare da Ancona a Pescara. Immagini indelebili che, fino a ieri, il sud la regione temeva di dover rivivere da qui a breve. Il terrore di vedersi rovinata un'estate già di suo tutta in salita per colpa del Covid, ha scatenato l'indignazione generale. La pesarese Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico ha sottolineato: «Voglio ringraziare la ministra De Micheli per il lavoro fatto e per avere creato le condizioni per la soluzione di questo problema. Continueremo a monitorare la situazione e ad esigere che entro le date annunciate la regolare viabilità sia ripristinata».

Le proteste

Ad inizio agosto, si spera, le cose dovrebbero migliorare. E la regione potrebbe finalmente svegliarsi dall'incubo cominciato il 4 ottobre dell'anno scorso con il sequestro dei cinque viadotti da parte della Procura di Avellino. Secondo il tribunale campano, i guardrail non erano a norma e andavano sostituiti. Il sequestro è scattato in conseguenza dell'inchiesta sulla strage di Acqualogna, sulla Napoli-Canosa, che nel 2013 costò la vita a quaranta persone. Il calvario della viabilità delle Marche è partito da lì. Il 23 dicembre la Procura ha dissequestrato i primi tre viadotti (il San Biagio ad Altidona, il Campofilone a Pedaso e il Petronilla a Porto San Giorgio). Lungo i rispettivi tratti, l'area di cantiere è stata ridimensionata e, da una, le corsie percorribili sono diventate due, anche se ristrette. Stessa sorte, adesso, spetterà agli altri due viadotti e ai relativi spezzoni di autostrada. Scade, invece, martedì prossimo il termine dei lavori per le misure compensative nelle gallerie. Un altro spiraglio di luce in fondo al tunnel.

Francesca Pasquali

