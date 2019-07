CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOBILITÀANCONA «Non fate quel parcheggio» gridano i residenti di via Torrioni e via Montebello, preoccupati dall'impatto che il progetto da 2,3 milioni pensato dal Comune per estendere le opportunità di sosta in centro potrebbe generare in termini di sicurezza e vivibilità. La protesta dei cittadini contro il Centrale - così dovrebbe chiamarsi il futuro parking multipiano nell'ex caserma San Martino che dovrebbe sorgere entro il 2021 - è stata raccolta dai consiglieri comunali Francesco Rubini (Altra Idea) e Gianluca Quacquarini...